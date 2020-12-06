В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Сегодня, 12:09

0

Image 16+
В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о состоянии пациентов, привитых второй российской вакциной. Как отмечено экспертами, в ходе проведения исследования никаких нежелательных последствий у испытуемых обнаружено не было, передает «ТАСС».

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, все 768 человека, которые на данный момент привиты вакциной «ЭпиВакКорона» чувствует себя хорошо, и не испытывают никаких неожиданных побочных симптомов. Известно, что в группу испытуемых входят граждане от 18 лет — 762 человека, и пациенты старше 60 лет — 96 человек. Причем все из них уже сделали две прививки с интервалом в три недели, что обеспечивает эффективность воздействия препарата.

На данный момент российская вакцина «ЭпиВакКорона» остается второй в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 после «Спутника V». Данный препарат был разработан на базе синтезированных фрагментов коронавируса, и успешно прошел все клинические испытания После получения сертификации производители намерены осуществлять производство этой вакцины в более масштабных количествах.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

Сегодня, 12:44

В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Сегодня, 12:09

Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

Сегодня, 00:14

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

Вчера, 23:39

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

Вчера, 11:34

Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

Вчера, 10:49

Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

Вчера, 10:34

За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

Вчера, 10:14

В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

Вчера, 09:19

Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

6-12-2020, 23:19

Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

6-12-2020, 21:54

Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

6-12-2020, 14:19

Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

6-12-2020, 10:39

Вирусолог разрешил выпить шампанского после вакцинации от коронавируса COVID-19

6-12-2020, 10:29

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

6-12-2020, 01:09

Врач рассказал, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

5-12-2020, 22:39

В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

5-12-2020, 19:24

В Индии привитый от коронавируса министр заразился коронавирусом

5-12-2020, 14:19

Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

5-12-2020, 11:59

Уральский медик назвал приблизительные сроки окончания пандемии в России

5-12-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров