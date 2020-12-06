В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о состоянии пациентов, привитых второй российской вакциной. Как отмечено экспертами, в ходе проведения исследования никаких нежелательных последствий у испытуемых обнаружено не было, передает «ТАСС».

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, все 768 человека, которые на данный момент привиты вакциной «ЭпиВакКорона» чувствует себя хорошо, и не испытывают никаких неожиданных побочных симптомов. Известно, что в группу испытуемых входят граждане от 18 лет — 762 человека, и пациенты старше 60 лет — 96 человек. Причем все из них уже сделали две прививки с интервалом в три недели, что обеспечивает эффективность воздействия препарата.

На данный момент российская вакцина «ЭпиВакКорона» остается второй в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 после «Спутника V». Данный препарат был разработан на базе синтезированных фрагментов коронавируса, и успешно прошел все клинические испытания После получения сертификации производители намерены осуществлять производство этой вакцины в более масштабных количествах.