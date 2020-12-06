Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

Сегодня, 12:44

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Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге
Российский вирусолог Михаил Щелканов

Российский вирусолог Михаил Щелканов дал свой прогноз по поводу наступления пика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Так, Центр интеллектуальной логистики Петербурга провел подсчеты, согласно которым пик коронавируса придется на 10-12 декабря в Москве и на 15-16 декабря в Петербурге. Щелканов высказал иное мнение по поводу сроков его наступления. По его словам, ситуация изменится из-за зимних каникул.

«Эти подсчеты ориентированы на сохранение условий, которые имеются в обществе на данный момент. Однако во время новогодних праздников положение резко изменится, что повлияет на показатели заболеваемости. Все эпидемиологи всегда учитывают данный фактор», - отметил вирусолог.

Кроме этого Щелканов добавил, что пик респираторных заболеваний каждый год наступает уже в конце новогодних праздников. По его мнению, 2021 год не будет исключением. Потому специалист утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом стоит ожидать в 20-х числах января.

«А в конце января заболевание пойдет на спад. К этому времени подоспеют масштабные поставки вакцин», - заключил эксперт.

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