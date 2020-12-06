Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

Ученые заявили о том, что летучие вещества, которые выделяются из чая, могут воздействовать на коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
Ознакомиться с результатами их исследования можно в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает ТАСС.
Как рассказали авторы исследования, они изучали, как влияют экстракты чайных листьев на коронавирус, помещая чайные культуры на зараженные коронавирусом клетки.
Исследование показало, что молекулы теазинензина А (TSA), который содержится в черном чае, подавляет частицы коронавируса. Установлено, что в больших количествах это вещество содержится в чайных листьях. Оно считается антиоксидантом, поскольку замедляет старение клеток, выводя из организма вредные вещества.
Может уничтожать частицы коронавируса и вещество галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащееся в зеленом чае. Оно обладает сильным противовоспалительным действием, что также хорошо для здоровья.
Но влияет ли чай на коронавирус в организме человека, ученые сказать не готовы. Они осуществляли исследование того, как чай влияет на частицы коронавируса в лабораторных условиях. В организме человека эти процессы могут не проходить вообще, предупреждают эксперты.
Поэтому необходимо дождаться, пока научную статью о влиянии чая на коронавирусную инфекцию еще будут рецензировать независимые эксперты.
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