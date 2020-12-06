Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

Ученые заявили о том, что летучие вещества, которые выделяются из чая, могут воздействовать на коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Ознакомиться с результатами их исследования можно в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает ТАСС .

Как рассказали авторы исследования, они изучали, как влияют экстракты чайных листьев на коронавирус, помещая чайные культуры на зараженные коронавирусом клетки.

Исследование показало, что молекулы теазинензина А (TSA), который содержится в черном чае, подавляет частицы коронавируса. Установлено, что в больших количествах это вещество содержится в чайных листьях. Оно считается антиоксидантом, поскольку замедляет старение клеток, выводя из организма вредные вещества.

Может уничтожать частицы коронавируса и вещество галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащееся в зеленом чае. Оно обладает сильным противовоспалительным действием, что также хорошо для здоровья.

Но влияет ли чай на коронавирус в организме человека, ученые сказать не готовы. Они осуществляли исследование того, как чай влияет на частицы коронавируса в лабораторных условиях. В организме человека эти процессы могут не проходить вообще, предупреждают эксперты.

Поэтому необходимо дождаться, пока научную статью о влиянии чая на коронавирусную инфекцию еще будут рецензировать независимые эксперты.