В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

Неизвестная эпидемия развивается в Индии —315 граждан уже госпитализированы, один человек умер. Известно, что болезнь вспыхнула в городе Элуру штата Андхра-Прадеш, причем заражаются неопознанной инфекцией как взрослые, так и дети, передает «РЕН ТВ».

Согласно изданию «Times of India», возможной причиной такого массового заражения могут быть токсичные хлороорганические соединения и средства защиты от комаров. На данный момент все пострадавшие являются жителями одного региона — штата Андхра-Прадеш.

Все госпитализированные граждане испытывали одинаковые симптомы —головокружение, припадки эпилепсии, внезапные обмороки, пенообразование во рту и дрожь в теле. Среди 315 пострадавших, 46 — дети. Известно, что для анализа в лабораторию отправлены образцы воды, продуктов питания и крови больных. Среди возможной причины заражения называется также и загрязнение воздуха или употребление некачественных продуктов питания.