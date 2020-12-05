За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

В период пандемии коронавирусом умерли около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС . Он подчеркнул, что имена священнослужителей, заразившихся коронавирусной инфекцией, РПЦ называть не будет, поскольку это личная информация, которую «человек совершенно не обязан делать достоянием общественности».

В случае, если от коронавируса умирает священнослужитель, то информация об этом публикуется в Telegram каналом рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Легойда также высказал надежду, что храмы РПЦ будут все же открытыми и в период ограничений, введенных в Москве до 15 января 2021 года. Он подчеркнул, что все ограничения соблюдаются в храмах.

По его мнению, смысла введения в храмах QR-кодов для регистрации прихожан нет. Он назвал QR-коды «неприемлемыми и неприменимыми» в храмах РПЦ.