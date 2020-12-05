За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

Сегодня, 10:14

Анна Лисова

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За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

В период пандемии коронавирусом умерли около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ). 

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС. Он подчеркнул, что имена священнослужителей, заразившихся коронавирусной инфекцией, РПЦ называть не будет, поскольку это личная информация, которую «человек совершенно не обязан делать достоянием общественности».

В случае, если от коронавируса умирает священнослужитель, то информация об этом публикуется в Telegram каналом рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Легойда также высказал надежду, что храмы РПЦ будут все же открытыми и в период ограничений, введенных в Москве до 15 января 2021 года. Он подчеркнул, что все ограничения соблюдаются в храмах. 

По его мнению, смысла введения в храмах QR-кодов для регистрации прихожан нет. Он назвал QR-коды «неприемлемыми и неприменимыми» в храмах РПЦ. 

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