Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

Сегодня, 10:34

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Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

Уральский медик пожелал смерти всем пациентам, инфицированным коронавирусом. Такую новость сообщили родственники 80-летней пенсионерки, которая проходила лечение в екатеринбургской больнице № 14, передает «Life.ru».

80-летняя Валентина, которая лежала в реанимации данного медучреждения, стала свидетельницей того, как медбрат по имени Максим заявил пациентам с коронавирусом, что хочет их убить.

«Этот медик сказал моей бабушке — была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли», - сообщила родственница пенсионерки. 

Причем по словам пожилой свидетельницы, этот же сотрудник больницы признался 80-ти летней женщине, что ожидал ее смерти через 5–10 минут после того, как ее привезли в больницу. Как рассказала внучка пациентки, в реанимацию ее бабушку поместили не сразу, потому что сказали, что нет мест и есть те, кому гораздо хуже. И только после того, как пенсионерка упала в обморок, ее поместили в реанимацию. Всего женщина провела в больнице 34 дня, из них — 7 дней в реанимационном отделении, где и случился скандальный разговор медбрата.

«Бабушка была подключена к ИВЛ, и после недели в реанимации ее выписали из больницы, заявив, что коронавирус у нее закончился. Но 6 декабря ей снова стало плохо, ее увезли в реанимацию другой больницы. Врачи сказали, что у нее пневмония», - прокомментировала родственница пенсионерки. 

Сообщается, что ситуация с заявлением медбрата Максима вызвала широкий резонанс в местных соцсетях, и по факту такого инцидента управление здравоохранения области стала проводить проверку в 14 больнице Екатеринбурга, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

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