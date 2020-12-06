В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

Вчера, 23:39

Анна Лисова

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

В период новогодних праздников существует риск еще одного всплеска массового распространения коронавируса. О том, что необходимо делать, чтобы снизить риски заражения, рассказал Роскомпотребнадзор. 

В ведомстве подчеркнули, что в любой период, в том числе и в новогодние праздники, необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Чтобы снизить риски заражения, рекомендуется провести Новый год и Рождество дома. Можно, конечно же, отправиться с семьей на дачу. Вечеринки и застолья устраивать не рекомендуется, поскольку на подобных мероприятиях также повышается риск инфицирования. 

Важно минимизировать контакты и избегать мест скопления людей, даже если какие-то массовые мероприятия будут проводиться. Но если все же необходимость посетить массовое мероприятие возникнет, то важно соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.

В местах скопления людей важно избегать контактов. При необходимости отправиться в магазин, или заведение общепита, особенно если там наблюдается много людей, важно проводить как можно меньше времени. 

Роспотребнадзор не рекомендует выезжать за границу. Важно понимать, что эпидемиологическая обстановка может измениться в любой момент и это может спровоцировать усиление карантинных мер.

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