Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

Сегодня, 10:49

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Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

6 декабря в эфире канала NBC Chicago вирусолог Дэна Грейсон из США рассказала о последствии коронавируса, которое наблюдается у мужчин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, по словам специалиста, мужчины, переболевшие коронавирусом, могут иметь серьезные и пожизненные последствия. Речь идет о таком расстройстве, как эректильная дисфункция. По мнению Грейсон, даже после того, как мужчина переболеет коронавирусом, избавиться от данного нарушения не получится, так как коронавирус вызывает потенциально пожизненные осложнения в работе полового органа.

Однако стоит отметить, что за весь период пандемии подобные утверждения были озвучены впервые, кроме этого, они не были подкреплены никакими доказательствами и исследованиями.

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