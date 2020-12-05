Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

6 декабря в эфире канала NBC Chicago вирусолог Дэна Грейсон из США рассказала о последствии коронавируса, которое наблюдается у мужчин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, по словам специалиста, мужчины, переболевшие коронавирусом, могут иметь серьезные и пожизненные последствия. Речь идет о таком расстройстве, как эректильная дисфункция. По мнению Грейсон, даже после того, как мужчина переболеет коронавирусом, избавиться от данного нарушения не получится, так как коронавирус вызывает потенциально пожизненные осложнения в работе полового органа.

Однако стоит отметить, что за весь период пандемии подобные утверждения были озвучены впервые, кроме этого, они не были подкреплены никакими доказательствами и исследованиями.