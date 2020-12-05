В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

Сегодня, 09:19

0

Image 16+
В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

Заведующая филиалом московской городской клинической больницы No1 им. Боткина, офтальмолог Гульжиян Аржиматова рассказала о том, что за один год у 50 пациентов удалили гельминтов из органов зрения. Специалист отметила, что они попадают в глаза через кровоток. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«За год в нашем отделении неотложной помощи побывало 50 человек, которым удалили гельминты. Эта цифра довольно внушительная. Мы обнаруживаем их под конъюнктивитом, когда смотрим через щелевую лампу. Удаляются они в операционной», - рассказывает специалист.

Врач-Офтальмолог поспешила предупредить граждан о необходимости как можно быстрее обратиться к врачу, если обнаружили отек и покраснение века, так как самолечение может привести к полной потере зрения.

«В случае отека века нельзя заниматься самолечением. Запрещается греть или выдавливать содержимое, так как инфекция может проникнуть в более глубокие ткани орбиты, что может привести к слепоте», - добавила Аржиматова.

Ранее заведующая ГКБ им. Боткина рассказала о том, чем опасны контактные линзы. По ее словам, неправильное ношение развивает инфекцию, что в дальнейшем может иметь серьезные последствия, вплоть до потери глаза.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

Сегодня, 11:34

Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

Сегодня, 10:49

Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

Сегодня, 10:34

За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

Сегодня, 10:14

В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

Сегодня, 09:19

Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

Вчера, 23:19

Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

Вчера, 21:54

Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

Вчера, 14:19

Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

Вчера, 10:39

Вирусолог разрешил выпить шампанского после вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 10:29

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

Вчера, 01:09

Врач рассказал, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

5-12-2020, 22:39

В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

5-12-2020, 19:24

В Индии привитый от коронавируса министр заразился коронавирусом

5-12-2020, 14:19

Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

5-12-2020, 11:59

Уральский медик назвал приблизительные сроки окончания пандемии в России

5-12-2020, 09:54

РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

4-12-2020, 23:34

Врач-иммунолог назвал незаметные симптомы коронавируса COVID-19

4-12-2020, 13:14

Москвичка вакцинировалась от коронавируса COVID-19 и описала ощущения

4-12-2020, 12:49

В США раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

4-12-2020, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров