В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

Заведующая филиалом московской городской клинической больницы No1 им. Боткина, офтальмолог Гульжиян Аржиматова рассказала о том, что за один год у 50 пациентов удалили гельминтов из органов зрения. Специалист отметила, что они попадают в глаза через кровоток. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«За год в нашем отделении неотложной помощи побывало 50 человек, которым удалили гельминты. Эта цифра довольно внушительная. Мы обнаруживаем их под конъюнктивитом, когда смотрим через щелевую лампу. Удаляются они в операционной», - рассказывает специалист.

Врач-Офтальмолог поспешила предупредить граждан о необходимости как можно быстрее обратиться к врачу, если обнаружили отек и покраснение века, так как самолечение может привести к полной потере зрения.

«В случае отека века нельзя заниматься самолечением. Запрещается греть или выдавливать содержимое, так как инфекция может проникнуть в более глубокие ткани орбиты, что может привести к слепоте», - добавила Аржиматова.

Ранее заведующая ГКБ им. Боткина рассказала о том, чем опасны контактные линзы. По ее словам, неправильное ношение развивает инфекцию, что в дальнейшем может иметь серьезные последствия, вплоть до потери глаза.