Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

Вчера, 23:19

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Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона и Стэнфордского университета провели исследования, благодаря которым выяснили причину предрасположенности к коронавирусу отдельных видов животных. 

По словам ученых, на поверхности клетки коронавируса имеется шип, который цепляется за рецептор ACE2, имеющийся у всех людей, а также у некоторых видов животных.

Все дело в том, что степень устойчивости организма перед вирусом регулируется молекулярной структурой рецепторов ACE2. Специалисты дали ему название «ворота для коронавируса». У людей данный рецептор встречается по всему организму. А также из-за наличия ACE2 коронавирусом может заразиться кошка и корова, а вот свиньи и куры обладают иммунитетом к заболеванию.

Так, благодаря исследованию ученые определили 28 видов животных, которые подвержены заболеванию коронавирусом. Среди них оказались гориллы, лошади и белые медведи. Лидерами по сходству с молекулярными структурами человека стали шимпанзе, показав результата 99,5%, а менее всего сходств было отмечено у золотых рыбок (72%).

В результате эксперты порекомендовали людям, заразившимся коронавирусом, держаться как можно дальше от своих домашних питомцев, чтобы не подвергать их заболеванию.

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