Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

Сегодня, 21:54

Александр Зуев

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Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

Телеведущая Елена Малышева рассказала об опасных супербактериях, которые способны привести к летальном исходу у пациентов, зараженных коронавирусом. Как правило, при коронавирусе пациентам назначаются антибиотики, что требуются для лечения вторичных инфекций, сказала Малышева. Но антибиотики не всегда помогают, из-за того что они воздействуют на бактерии, а вирусные формы жизни менее чувствительны к этим препаратам. Как замечает Малышева, в период пандемии люди все чаще прибегают к самостоятельному лечению. Но из-за бесконтрольного приема антибиотиков в организме человека появляются новые супербактерии, которые  провоцируют суперинфекцию, сказала Малышева.

Из-за супербактерий появляется симптоматика, которую невозможно взять под контроль. По этой причине случаются летальные исходы.  Подобного рода патогены обитают в благоприятной для них среде – в медицинских учреждениях. Конечно же, это не повод отказываться от необходимой госпитализации.

Кстати, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко как-то заявил, что число смертей происходит из-за слишком поздней госпитализации, а также в результате развития суперинфекций. 

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