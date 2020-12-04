Вирусолог разрешил выпить шампанского после вакцинации от коронавируса COVID-19

Россиянам разрешили выпить шампанского после вакцинации от коронавируса.

Ряд экспертов не возражает против нескольких бокалов шампанского, которые они разрешили выпить россиянам после прохождения вакцинации от коронавируса, и тем самым создать себе хорошее настроение. Злоупотреблять напитком, конечно, эксперты не советуют.

Как объяснил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, воздержаться от алкоголя в день вакцинации - это стандартная рекомендация для такого рода процесса.

«Да, действительно, когда идет иммунный ответ, мешать организму, злоупотреблять алкоголем не стоит. А вот шампанского выпить будет даже правильно, потому что хорошее настроение для иммунитета не менее важно, чем отказ от излишеств», - отметил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала соотечественникам воздержаться от алкоголя на протяжении 42 дней - период, когда формируется иммунитет. Помимо алкоголя, в это время лучше не посещать многолюдные места, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

По поручению президента РФ Владимира Путина, 2 декабря стартовала антикоронавирусная вакцинация «Спутником V».