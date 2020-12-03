Врач рассказал, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

Сегодня, пятого декабря, в Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Работают 70 пунктов, где ставят прививки. В регионах вакцинация населения начнется уже со следующей недели.

Доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал россиянам, что они могут сделать для того, чтобы повысить эффективность вакцины. Медик считает, что стоит отказаться от интенсивных занятий спортом, а также от походов в бани и сауны. Это объясняется тем, что при отсутствии нагрузок не будет снижаться выработка антител.

«При интенсивных физических нагрузках после вакцинации, например, у профессиональных спортсменов, уменьшается выработка антител», — поведал Малышев в интервью РБК, добавив, что это подтвердили и ученые из Института физкультуры во время своего исследования.

Инфекционист Евгений Тимаков также призывает россиян запомнить, что бани, сауны, слишком горячие ванны не лучшим образом могут сказаться на здоровье после вакцинации. Все дело в том, что они могут ускорить кровообращение и спровоцировать более сильную реакцию организма на вакцину, которая может проявиться в виде температуры или покраснений.