В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

Терапевту из Новосибирска Людмиле Овчинниковой, которая с начала пандемии работает с ковидными больными, удалось вылечиться от коронавируса, не прибегая к антибиотикам. На лечение врач потратила всего 469 рублей.

Сначала Людмила почувствовала боль в мышцах, горле, после чего появился озноб и поднялась температура. Вскоре доктор начала кашлять, а на пятый день она перестала ощущать запахи. От Людмилы заразился ее муж – у него началась пневмония с 35% поражения легких, пишет ngs.ru .

Супруги лечились дома. Они купили профермент (115 рублей) для избавления от болей и температуры, ацетилцистеин (154 рубля) от кашля, физраствор в виде спрея (50 рублей) для носа и леденцы (150 рублей) для горла. Доктор советует не прибегать к применению антибиотиков, если нет бактериальной пневмонии.

Переболев коронавирусом, терапевт убедилась в том, что траты на огромное количество препаратов себя не оправдывают.