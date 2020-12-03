В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

Сегодня, 19:24

Александр Зуев

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В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

Терапевту из Новосибирска Людмиле Овчинниковой, которая с начала пандемии работает с ковидными больными, удалось вылечиться от коронавируса, не прибегая к антибиотикам. На  лечение врач потратила всего 469 рублей.

Сначала Людмила почувствовала боль в мышцах, горле, после чего появился озноб и поднялась температура. Вскоре доктор начала кашлять, а на пятый день она перестала ощущать запахи. От Людмилы заразился ее муж – у него началась пневмония с 35% поражения легких, пишет ngs.ru.

Супруги лечились дома. Они купили профермент (115 рублей) для избавления от болей и температуры, ацетилцистеин (154 рубля) от кашля, физраствор в виде спрея (50 рублей) для носа и леденцы (150 рублей) для горла. Доктор советует не прибегать к применению антибиотиков, если нет бактериальной пневмонии.

Переболев коронавирусом, терапевт убедилась в том, что траты на огромное количество препаратов себя не оправдывают.

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