В Индии привитый от коронавируса министр заразился коронавирусом

Сегодня, 14:19

Александр Зуев

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В Индии привитый от коронавируса министр заразился коронавирусом

В Индии местный чиновник, возглавляющий министерства внутренних дел и здравоохранения штата Харьяна, Анил Видж привился  от коронавируса вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech и вскоре после этого заразился инфекцией. Он сдал тест, который показал положительный результат. Чиновника госпитализировали в больницу Амбала-Кантт.  Как он написал  в  соцсети, всем, кто с ним контактировал, надо пройти тест на коронавирус.

Между тем в компании Bharat Biotech сообщили, что действие вакцины начинается после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. А эффективность вакцины проявляется через две недели после введения второй дозы.

Отметим, что 20 ноября стало известно Виндж стал первым в штате добровольцем для испытания вакцины против коронавируса Covaxin.

Сейчас в Индии  последнюю стадии испытаний проходит  оксфордская вакцина Covishield. Также в стране тестируют вакцину ZycovD от компании Zydus Cadila, вакцину разработки индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Кроме того, индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories тестирует  российскую вакцину  «Спутник V».



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