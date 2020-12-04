Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

Сегодня, 01:09

Анна Лисова

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Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

Американские ученые рассказали о том, какие привычки могут продлить жизнь на 10 лет. 

Так, на продолжительность жизни влияет питание. Наиболее здоровой исследователи называют средиземномосркую диету. Поэтому в рационе должны быть фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. При правильном питании снижается риск развития рака, метаболического синдрома, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения работы головного мозга. 

Важно также, чтобы в жизни было больше радостных моментов, чем стрессовых состояний. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%. Продолжительность жизни счастливых людей на 18% выше, чем у тех, кто не чувствует себя счастливым. Поэтому важно найти себе хобби, которое бы приносило удовлетворение. 

Эксперты советуют отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. Алкоголь разрушает не только физическое, но и психическое здоровье. 

Помимо этого, специалисты советуют также не курить. Эта пагубная привычка повышает риск развития онкологических заболеваний, а онкология, как известно, входит в число лидеров среди причин смерти.

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