Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

Сегодня, 10:39

Ольга Громова

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Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева в ходе интервью агентству РИА Новости назвала причины для отказа в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Медик обратила внимание на то, что перед проведением вакцинации врачи должны осмотреть пациента и опросить на предмет наличия у него различных заболеваний.

«К примеру, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания», — растолковала Шиндряева.

Она добавила, что в проведении вакцинации также будет отказано, если пациент недавно делал прививку от другого заболевания. Таким людям врачи настоятельно советуют прививаться от коронавируса не ранее, чем через 2-4 недели.

В вакцинации также откажут беременным и кормящим женщинам.

Главврач напомнила, что пока вакцинироваться могут россияне в возрасте от 18 до 60 лет. Это указано в рекомендациях производителя вакцины.

«Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица — мы будем только рады принять всей семьей», — ответила врач на вопрос, можно ли прививаться всей семьей.

С субботы, четвертого декабря, в Москве открыта запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru. Прививочные пункты начнут работать в столице с 5 декабря. Всего, как сообщил мер Сергей Собянин, их будет 70.

Вакцинировать россиян будут препаратом «Спутник V».

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