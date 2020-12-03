РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

Вчера, 23:34

0

Image 16+
РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с Министерством Казахстана о сотрудничестве по регистрации и производству вакцины от коронавируса. По этому соглашению вакцина «Спутник V» станет доступна для граждан Казахстана уже в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе Казахстана, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в стране уже с 22 декабря. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что подготовка медучреждений к получению российской вакцины реализована на 100%. Также он отметил, что добровольная вакцинация жителей Казахстана должна начаться в начале следующего года — и она будет проведена в два этапа. 

«Выпуск вакцины Спутник V, который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами», - сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

Также он добавил, что после получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территории страны.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

Вчера, 23:34

Врач-иммунолог назвал незаметные симптомы коронавируса COVID-19

Вчера, 13:14

Москвичка вакцинировалась от коронавируса COVID-19 и описала ощущения

Вчера, 12:49

В США раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Вчера, 12:04

Низкая температура при коронавирусе COVID чаще всего приводит к смерти

Вчера, 09:49

В Японии продолжаются исследования антител у перенесших коронавирус

Вчера, 00:04

Врач предрек скорый выход на плато по коронавирусу COVID-19 в РФ

3-12-2020, 23:59

Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса COVID-19

3-12-2020, 22:29

Привитые от коронавируса москвичи получат сертификат

3-12-2020, 20:24

В Роспотребнадзоре призвали не использовать шарфы вместо масок

3-12-2020, 11:59

Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

2-12-2020, 15:44

Женщин от тяжелой формы коронавируса COVID-19 защищают половые гормоны

2-12-2020, 09:34

Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

1-12-2020, 11:49

В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к коронавирусу COVID-19 от матери к ребенку

1-12-2020, 09:59

В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

30-11-2020, 12:29

Главный врач-инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

30-11-2020, 09:44

Доктор Мясников раскритиковал версию об искусственном происхождении коронавируса

30-11-2020, 09:34

Кардиологи выявили предрасположенность к инфаркту у переболевших коронавирусом

29-11-2020, 21:54

Захарова предупредила туристов об активности коронавируса в зарубежных странах

27-11-2020, 22:14

Инфекционист Тимаков объяснил резкий рост числа новых случаев коронавируса в России

27-11-2020, 17:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров