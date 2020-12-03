РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с Министерством Казахстана о сотрудничестве по регистрации и производству вакцины от коронавируса. По этому соглашению вакцина «Спутник V» станет доступна для граждан Казахстана уже в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе Казахстана, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в стране уже с 22 декабря. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что подготовка медучреждений к получению российской вакцины реализована на 100%. Также он отметил, что добровольная вакцинация жителей Казахстана должна начаться в начале следующего года — и она будет проведена в два этапа.

«Выпуск вакцины Спутник V, который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами», - сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также он добавил, что после получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территории страны.