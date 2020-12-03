Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

Британские ученые провели исследование о влиянии быстрой ходьбы на продолжительность жизни человека, результаты которого опубликовали в журнале Mayo Clinic Proceedings. 

Ученые проанализировали образ жизни 475 тысяч людей старше 50 лет. Результат показал, что продолжительность жизни выше у тех людей, кто ходит быстрой походкой.

«Проще говоря, быстрая ходьба – это 100 шагов в минуту. Участники с подобными походками по результатам исследования имели более продолжительную жизнь даже при наличии лишнего веса в условиях диапазона индекса массы тела 20-40», - сообщают авторы исследования.

Ведущий автор работы Франческо Заккарди объяснил, что по результатам проекта физическая активность человека является более существенным фактором долголетия, чем ИМТ. Исходя из этого мы понимаем, что люди с лишним весом, но хорошей физической активностью, проживают более долгую жизнь.

«Показания женщин и мужчин оказались немного разными. Средняя продолжительность жизни у более активного женского пола – 87 лет, а у более пассивного – 72 года. Что касается мужчин, то при хорошей физической активности в среднем они живут до 86 лет, а при низкой – 65 лет», - заключил специалист.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

Сегодня, 11:59

Уральский медик назвал приблизительные сроки окончания пандемии в России

Сегодня, 09:54

РФПИ договорился с Казахстаном о сотрудничестве по российской вакцине «Спутник V»

Вчера, 23:34

Врач-иммунолог назвал незаметные симптомы коронавируса COVID-19

Вчера, 13:14

Москвичка вакцинировалась от коронавируса COVID-19 и описала ощущения

Вчера, 12:49

В США раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Вчера, 12:04

Низкая температура при коронавирусе COVID чаще всего приводит к смерти

Вчера, 09:49

В Японии продолжаются исследования антител у перенесших коронавирус

Вчера, 00:04

Врач предрек скорый выход на плато по коронавирусу COVID-19 в РФ

3-12-2020, 23:59

Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса COVID-19

3-12-2020, 22:29

Привитые от коронавируса москвичи получат сертификат

3-12-2020, 20:24

В Роспотребнадзоре призвали не использовать шарфы вместо масок

3-12-2020, 11:59

Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

2-12-2020, 15:44

Женщин от тяжелой формы коронавируса COVID-19 защищают половые гормоны

2-12-2020, 09:34

Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

1-12-2020, 11:49

В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к коронавирусу COVID-19 от матери к ребенку

1-12-2020, 09:59

В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

30-11-2020, 12:29

Главный врач-инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

30-11-2020, 09:44

Доктор Мясников раскритиковал версию об искусственном происхождении коронавируса

30-11-2020, 09:34

Кардиологи выявили предрасположенность к инфаркту у переболевших коронавирусом

29-11-2020, 21:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров