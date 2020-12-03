Регулярные физические нагрузки помогают от коронавируса COVID-19

Британские ученые провели исследование о влиянии быстрой ходьбы на продолжительность жизни человека, результаты которого опубликовали в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Ученые проанализировали образ жизни 475 тысяч людей старше 50 лет. Результат показал, что продолжительность жизни выше у тех людей, кто ходит быстрой походкой.

«Проще говоря, быстрая ходьба – это 100 шагов в минуту. Участники с подобными походками по результатам исследования имели более продолжительную жизнь даже при наличии лишнего веса в условиях диапазона индекса массы тела 20-40», - сообщают авторы исследования.

Ведущий автор работы Франческо Заккарди объяснил, что по результатам проекта физическая активность человека является более существенным фактором долголетия, чем ИМТ. Исходя из этого мы понимаем, что люди с лишним весом, но хорошей физической активностью, проживают более долгую жизнь.

«Показания женщин и мужчин оказались немного разными. Средняя продолжительность жизни у более активного женского пола – 87 лет, а у более пассивного – 72 года. Что касается мужчин, то при хорошей физической активности в среднем они живут до 86 лет, а при низкой – 65 лет», - заключил специалист.