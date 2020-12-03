Уральский медик назвал приблизительные сроки окончания пандемии в России

Специалист лабораторной диагностики, уральский врач Александр Соловьев высказал свои предположения по поводу окончания второй волны коронавируса. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Эксперт не исключает, что рост заболеваемости инфекцией может снизиться уже после Нового года. Все потому, что коллективный иммунитет уже начинает постепенно накапливаться. Людей с антителами к наступлению Нового года может быть более 40%.

«Мы сделали выводы на основе данных из Роспотребнадзора. Если в сентябре, до начала второй волны, заболевших было около 6-10%, то сама вторая волна оказалась более мощной. Охват заболевших намного больше, так как сейчас мы находимся не в тех условиях ограничений, которые были в самом начале», - отметил Соловьев.

Однако специалист добавил, что 40% - это недостаточное количество для выработки иммунной прослойки. Конечно, пандемию это не остановит, однако уровень заболеваемости однозначно снизит. Ожидать этого стоит через 1-1,5 месяца после наступления 2021 года.