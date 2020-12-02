Врач-иммунолог назвал незаметные симптомы коронавируса COVID-19

О непрямых и незначительных симптомах коронавируса, с помощью которых можно диагностировать болезнь уже на ранней стадии, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По словам эксперта, одними из достоверных признаков заражения вирусом COVID-19 является воспаление лимфоузлов и першение в горле, передает «Lenta.ru».

Также Владимир Болибок в качестве сопутствующих симптомов коронавируса на ранней стадии назвал сухость в носу, легкое но постоянное покашливание и дискомфорт в горле. Он пояснил, что такие признаки появляются из-за оседания вируса на слизистой рта и носа.

«Конечно, в условиях массовой госпитализации тяжёлых пациентов редко кто из медперсонала или самих пациентов обращают внимания на эти малозаметные симптомы. Однако они остаются очень важными, ведь на их основе можно идентифицировать болезнь еще на ранней стадии. Сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, начали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть», - прокомментировал иммунолог.

Болибок акцентировал внимание на важности самоанализа своего самочувствия, и отметил, что необходимо с особой тщательностью относиться даже к самым, казалось бы, незаметным изменениям в здоровье — ведь такие сигналы могут показывать, что коронавирус уже попал в организм, и начинает разворачивать свою активную деятельность.