В США раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Сегодня, 12:04

Анна Лисова

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В США раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Ученые из США рассказали о том, какие процессы происходят в легких при поражении их коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Исследование, которые провели специалисты Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL), Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB), показало, как SARS-CoV-2 влияет на легких в первые сутки после заражения.

Наблюдение велось за альвеолярными клетками легких в период от 1 до 24 часов после попадания коронавируса в организм. Полученные результаты ученые сравнивали с состоянием здоровых клеток.

По словам авторов исследования, SARS-CoV-2 начинает менять состояние клеток уже спустя час после заражения. Он влияет на модификацию белков, за счет чего быстро не только поражает легкие, но и распространяется по всему организму. Пораженные клетки, отмечают исследователи, SARS-CoV-2 использует в качестве источника необходимых ему ресурсов.

Напомним, первый случай заражения SARS-CoV-2 был выявлен в декабре минувшего года в Китае. А уже в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. К сегодняшнему дню число выявленных случаев заражения уже приблизилось к 65 млн, при этом коронавирусная инфекция унесла жизни 1,49 млн человек.

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