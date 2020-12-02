Низкая температура при коронавирусе COVID чаще всего приводит к смерти

Опасность низкой базальной температуры тела при инфицировании коронавирусом прокомментировали специалисты. По словам экспертов, появление температуры тела при COVID-19 ниже нормы может свидетельствовать о серьезных патологических процессах в организме человека и влиять на неблагоприятный прогноз болезни. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, коронавирус не всегда сопровождается высокой температурой, и иногда на инфекцию может указывать и температура в 35°С и ниже. Причем данный факт подтвердили и американские ученые, выяснив, что больные коронавирусом с пониженной температурой умирают в 44% случаев, что является очень высоким показателем по сравнению с теми пациентами, которые имеют повышенную температуру тела.

По мнению Владимир Болибока, такая высокая смертность объясняется тем, что при таких температурных условиях формируются различные сопутствующие заболевания, ухудшаются обменные процессы в организме, из-за чего и усугубляется состояние в целом.

«Даже если у пациента легкая форма коронавируса, при постоянном поддержании температуры тела ниже нормы могут произойти необратимые процессы, которые значительно повышают риски летального исхода», - отметил Владимир Болибок.

Известно, что для изучения взаимосвязи низкой температуры тела и активности коронавируса в организме исследователи изучили температурные показатели более четырех тысяч пациентов. В итоге они пришли к выводу, что кардинально низкие значения при первом обращении — ниже +35,5°C — могут говорить о вероятном смертельном исходе почти в два раза чаще. Также эксперты отметили, что в некоторых случаях низкая температура тела при коронавирусе может говорить об эндокринных нарушениях – в частности о дисфункции щитовидной железы, либо о недостаточности иммунного ответа.

«Такую реакцию может давать ослабленный организм. Иммунная система не отвечает на поражение вирусом, вследствие чего проявляется такая слабость. Кроме того, у пожилых пациентов изменяется и артериальное давление, что тоже охлаждает тело», - прокомментировала иммунолог-педиатр Екатерина Фролова.

По ее словам, вероятность смерти в случае низкой температуры действительно может быть высока, поскольку ослабленная иммунная система не справляется с последствиями коронавирусной инфекции.