Москвичка вакцинировалась от коронавируса COVID-19 и описала ощущения

Сегодня, 12:49

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Москвичка вакцинировалась от коронавируса COVID-19 и описала ощущения

Одна из добровольцев в Москве вакцинировалась от коронавируса и рассказала о своих ощущениях во время и после процедуры. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

«При первой же возможности получить вакцину, я сразу же вызвалась добровольцем. Никакой особой подготовки перед прививкой не было. Разве что я начала принимать антигистаминный препарат за пару дней до вакцинации, чтобы снизить вероятность аллергии», - рассказывает девушка. 

Она отметила, что ранее никогда ни от чего не вакцинировалась, так как прививки вызывают у нее аллергию в виде тяжелого бронхита.

Далее участница рассказала, что сама процедура длилась около 45 минут. Перед прививкой ее попросили заполнить бланк о согласии на вакцинацию. Доктор померил давление и провел опрос, чтобы узнать о наличии хронических заболеваний. Главными рекомендациями врача после прививки были воздержание от алкоголя в течение суток, и просьба не мочить место укола.

Девушка поделилась, что укол не доставил боли, она его даже не почувствовала.

«После вакцинации шла домой и прислушивалась к себе. Все думала, что сейчас что-то заболит, хвост отвалится, жабры вырастут. На следующий день проснулась с полным разочарованием: никаких реакций, предрекаемых в интернете, на себе не ощутила. Спустя день только появилась небольшая ломота в мышцах, температура поднялась до 37 и бросало в жар», - продолжила девушка.

На следующий день, по ее словам, симптомы исчезли, однако какое-то время болело место укола.

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