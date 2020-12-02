Врач предрек скорый выход на плато по коронавирусу COVID-19 в РФ

Ведущий российский пульмонолог и доктор медицинских наук Александр Карабиненко определил, что в России начинаются предпосылки для выхода на плато по вирусу COVID-19. По его мнению, такое явление говорит о постепенном формировании коллективного иммунитета, передает «ТАСС».

Как отметил Александр Карабиненко, выход на плато по распространению коронавирусной инфекции может произойти в стране уже в ближайшее время.

«Об этом говорит замедление темпов распространения COVID-19 и прогнозируемое формирование коллективного иммунитета. Пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение» – сообщил пульмонолог.

Карабиненко подчеркнул, что чем больше граждан будут охвачены вакцинизацией, тем быстрее будет нарастать коллективный иммунитет — соответственно, тем быстрее Россия сможет выйти на плато по коронавирусу.