Врач предрек скорый выход на плато по коронавирусу COVID-19 в РФ

Вчера, 23:59

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Врач предрек скорый выход на плато по коронавирусу COVID-19 в РФ
Доктор медицинских наук Александр Карабиненко

Ведущий российский пульмонолог и доктор медицинских наук Александр Карабиненко определил, что в России начинаются предпосылки для выхода на плато по вирусу COVID-19. По его мнению, такое явление говорит о постепенном формировании коллективного иммунитета, передает «ТАСС».

Как отметил Александр Карабиненко, выход на плато по распространению коронавирусной инфекции может произойти в стране уже в ближайшее время.

«Об этом говорит замедление темпов распространения COVID-19 и прогнозируемое формирование коллективного иммунитета. Пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение» – сообщил пульмонолог. 

Карабиненко подчеркнул, что чем больше граждан будут охвачены вакцинизацией, тем быстрее будет нарастать коллективный иммунитет — соответственно, тем быстрее Россия сможет выйти на плато по коронавирусу.

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