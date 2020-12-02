В Японии продолжаются исследования антител у перенесших коронавирус

Японские ученые университета из города Иокогама в 98% случаях выявили антитела к коронавирусу у людей, которые переболели им полгода назад.

Так, в исследовании приняли участие 376 добровольцев 20-70 лет. Все они болели коронавирусом в период февраль-май. Спустя полгода были взяты анализы. Результаты показали, что люди, перенесшие инфекцию в легкой или бессимптомной форме спустя полгода в 97% случаев имели антитела, а те, кто переболел в средней и тяжелой формах, имели антитела в 100% случаев.

«Наше исследование доказывает маловероятность повторного инфицирования коронавирусом у людей с антителами, однако это не сводит возможность повторного заболевания к нулю», - отметил один из исследователей Такэхару Яманака.

Также ученые отметили, что планируют взять анализы у добровольцев еще через полгода, чтобы увидеть срок пребывания антител в организме.