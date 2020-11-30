Женщин от тяжелой формы коронавируса COVID-19 защищают половые гормоны

Сегодня, 09:34

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Женщин от тяжелой формы коронавируса COVID-19 защищают половые гормоны

Ученые из США выяснили, что женщины молодого возраста намного легче переносят заболевание коронавирусом COVID-19 благодаря половым гормонам. 

Так, эксперты сообщают, что от вируса организм защищают такие гормоны, как прогестерон и эстроген. Исследования показали, что они не допускают развитие цитокинового шторма. Репродуктивные гормоны способны перезагружать иммунную систему, чем провоцируют выработку антител. Благодаря этому процессу организм защищает женщину от тяжелой формы коронавируса.

Ученые сообщили, что выявили некую закономерность. Большинство беременных женщин переносили коронавирус бессимптомно, но их состояние резко ухудшалось после родов. В каких-то случаях родивших женщин отправляли в реанимацию. Все дело в том, что после родов уровень прогестерона и эстрогена в организме значительно понижается.

Стоит отметить, что женщины с менопаузой и мужчины переносят заболевание намного хуже. Ученые пришли к выводу, что для лечения коронавируса необходимо выписывать гормональные препараты.

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