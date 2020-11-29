В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к коронавирусу COVID-19 от матери к ребенку

Антитела к коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, могут передаться от матери к ребенку при грудном вскармливании.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости .

Она отметила, что эти антитела, как показали исследования, довольно быстро разрушаются. Поэтому можно говорить о том, что ребенок защищен от коронавирусной инфекции, пока получает от матери, перенесшей коронавриусную инфекцию, молоко. По окончанию грудного вскармливания защита быстро исчезает.

«Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются», - рассказала Пшеничная.

Также она сообщила, что уже известны случаи, когда ребенок получал антитела от матери, перенесшей COVID-19, сам не болея коронавирусной инфекцией. Титр антител быстро снижался, и это доказывало, что они получены были от матери.