В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

Сегодня, 12:29

Анна Лисова

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В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

Устройство, которое выдает результаты ПЦР-теста на наличие в организме человека COVID-19 в считанные минуты, создали в Сингапуре.

Это портативное устройство, заявили его разработчики, позволяет выяснить, болел ли человек COVID-19 или нет, лишь за 5 минут, передает ТАСС.

Об пока еще уникальном устройстве сообщил главный технический директор компании-разработчика Cell ID Хандер Сим. Он также сообщил, что для использования этого устройства необходимо взять мазок из носоглотки. Полученный материал смешивается с небольшим количеством специального раствора и помещается в специальный отсек устройства.

Устройство для анализа генетического материала на наличие COVID-19 по размерам можно сравнить с банковской картой. Оно подключается через USB-порт к компьютеру. Используя специальное приложение, можно следить за процессом исследования материла.

Разработчики устройства для выявления COVID-19 считают, что его можно будет использовать, к примеру, в аэропортах.

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