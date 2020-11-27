Доктор Мясников раскритиковал версию об искусственном происхождении коронавируса

Сегодня, 09:34

Анна Лисова

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Доктор Мясников раскритиковал версию об искусственном происхождении коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников

Версию о том, что коронавирус, вызывающий COVID-19, создан искусственно, прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что сам лично не верит в искусственное происхождение этого коронавируса, передает РИА Новости.

«Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — заявил Мясников.

По его словам, одним из доводов того, что этот коронавирус не был создан искусственно и не является биологическим оружием является низкий уровень смертности.

Также Мясников отметил, что о новой возможной эпидемии эксперты говорили уже давно. Поэтому произошедшее для многих специалистов стало ожидаемым.

Отметим, число выявленных по всему миру случаев COVID-19 уже приближается к 62 млн. Жертвами коронавирусной инфекции, как сообщает Всемирная организаций здравоохранения, стали уже более 1,4 млн человек.

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