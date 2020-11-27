Главный врач-инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

Главный врач-инфекционист США Энтони Фаучи обратился к администрации будущего президента страны Джо Байдена с рекомендацией по поводу снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Обеспечить безопасность ученикам школ можно только в том случае, если уровень заболеваемости будет низким», - отметил Фаучи.

Специалист заявил, что в первую очередь нужно закрывать не школы, а бары и рестораны, так как закрытие учебных заведений не снизит заболеваемость коронавирусом.

«Абсолютно не важно где находиться. Если это место скопления людей, которые не носят масок, высокая степень заражения гарантирована», - добавил инфекционист.

Напоследок он напомнил о том, что в такое непростое для планеты время важно не забывать о соблюдении общепринятых правил, к которым относится ношение масок, мытье рук и соблюдение дистанции.