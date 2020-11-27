Кардиологи выявили предрасположенность к инфаркту у переболевших коронавирусом

Российский кардиолог и заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов раскрыл взаимосвязь коронавируса и возникновения сердечной недостаточности. По мнению эксперта, перенесенный коронавирус повреждает миокард, что увеличивает риск возникновения инфаркта, пишет «Говорит Москва».

Как отметил Сергей Иванов, очень часто у инфицированных коронавирусом возникает гиперкоагуляция, то есть повышается свёртываемость крови, что может привести к микротромбозам. Кардиолог подчеркнул, что вирусные пневмонии во многом связаны с микротромбозами, и то же самое происходит и с сердечной мышцей.

«Коронавирус кране негативно отражается на состоянии сердечной мышцы. В острой фазе этого заболевания очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, причем не связанный с бляшкой. Часть сосудов тромбируется, развивается инфаркт миокарда даже на неизменённых сосудах», - сообщил Сергей Иванов.

По его словам, в 50% случаев тяжёлого течения коронавируса болезнь приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда, что является очень серьёзным осложнением. Кардиолог добавил, что проблемы с сердцем могут начаться у пациентов, которые переболели даже несколько месяцев назад, что в очередной раз доказывает опасность и коварство вируса COVID-19.