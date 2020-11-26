Захарова предупредила туристов об активности коронавируса в зарубежных странах

Российский дипломат и директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова озвучила предостережение об усилении активности коронавируса за рубежом. По словам политика, российским туристам следует в ближайшее время не выезжать на отдых заграницу и минимизировать рабочие поездки в зарубежные страны, так как агрессия вируса COVID-19 продолжает усиливаться, пишет «ТАСС».

Как отметила Мария Захарова, коронавирус остается активным в большинстве популярных среди туристов стран, поэтому посещать такие курорты является крайне рисковым мероприятием. Особое беспокойство эпидемиологов, по словам Захаровой, вызывают Западные страны и Европа, поэтому те туристы, которые вынуждены лететь за рубеж, обязаны тщательно следить за мерами профилактики и «антиковидной дисциплины».

«Предпринимаемые карантинные мероприятия приводят к определенной стабилизации обстановки, однако вирус продолжает, если можно так выразиться, хозяйничать на всех континентах», - заявила 27 ноября на брифинге дипломат.

По словам Марии Захаровой, даже не так страшно заразиться коронавирусом, как тот факт, что нагрузка на медицинскую систему России продолжает оставаться очень высокой и скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. Также дипломат отметила, что возвращение тотальных карантинов стало бы серьезным испытанием для выживаемости многих государств, поэтому она ратует за соблюдение «золотой середины» между жесткими ограничениями и призывом к ношению средств защиты — это помогло бы уберечь экономику государств от затяжной рецессии.