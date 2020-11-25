Инфекционист Тимаков объяснил резкий рост числа новых случаев коронавируса в России

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил причину резкого скачка новых случаев COVID-19 в России.

Он объяснил, что это нормальная ситуация, поскольку к выходным начинают приходить результаты тестов, которые были сданы в начале недели, передает РИА Новости .

Сегодня стало известно, что за сутки в России выявили 27 543 случаев COVID-19. Это рекордный показатель для России. Если говорить о регионах, то самое высокое суточное число новых случаев COVID-19 в Москве. В столице за сутки выявили 7918 пациентов с COVID-19. И это также самый высокий суточный показатель для столицы.

Тимаков рассказал, что количество тестов делается каждый день не одинаковое. А к концу недели начинают приходить результаты тестов, которые сдавались с начала недели.

Что же касается ситуации по Москве, то в столице многие москвичи сдают тесты в частных лабораториях, которые должны вначале выполнить госзаказ. Поэтому в столице отсрочка по результатам составляет 3-4 дня.

«Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идет — по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество», — объяснил Тимаков.

В России число выявленных случаев COVID-19 уже превысило 2,2 млн, из которых выздоровели 1,7 млн. За весь период эпидемии от COVID-19 в России умерли 38 558 инфицированных.