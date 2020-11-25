Раскрыта главная опасность для здоровья при удаленной работе

Сегодня, 11:09

Анна Лисова

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Раскрыта главная опасность для здоровья при удаленной работе

Ученые из Тринити колледжа в Дублине сообщили о том, что при удаленной работе существует риск возникновения боли в горле.

По словам специалистов, такой «побочный эффект» удаленной работы объясняется необходимостью повышать голос во время онлайн-конференций в Zoom, пишет The Daily Mail.

Сейчас технологии позволяют работникам многих сфер работать, не выходя из дому. Но, как оказалось, постоянное пребывание дома может сказаться плохо не только на психологическом состоянии и физической форме. Проблемы могут возникать даже с горлом, отмечают исследователи.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 1575 добровольцев. 516 из них заявили о том, что во время удаленной работы столкнулись с болями в горле. 86% из них утверждают, что ранее, до того как пришлось перейти на удаленную работу, такая проблема у них не возникала.

Больше уделять внимания тому, как реагирует организм человека при вынужденном длительном нахождении дома, ученые начали в последний год. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила многих перейти на удаленный режим работы.

Отметим, пандемия коронавирусной инфекции уже унесла жизни около 1,4 млн человек. По всему миру COVID-19 выявили у почти 60 млн человек и в ближайшие месяцы число новых случаев заражения будет расти.

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