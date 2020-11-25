Почти половина людей с ВИЧ и симптомами коронавируса не обращались к медикам

Сегодня, 09:49

Анна Лисова

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Почти половина людей с ВИЧ и симптомами коронавируса не обращались к медикам

Об особенностях COVID-19 у людей с ВИЧ рассказали в Роспотребнадзре, ссылаясь на статистику, полученную Центральным НИИ эпидемиологии совместно с «Коалицией по готовности к лечению» при поддержке ЮНЭЙДС.

Исследование показало, что люди с ВИЧ реже обращаются за медицинской помощью с симптомами COVID-19, хотя и в ходят в группу риска по этому заболеванию, передает РИА Новости.

В ходе исследования была изучена информация о 931 респондентах с 68 регионов России. В исследование включили как людей с ВИЧ, так и тех, у кого ВИЧ-статус отрицательный.

Оказалось, что число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. Исследование показало, что те, кто уже получил положительный ВИЧ статус, реже проходили обследование на COVID-19 в сравнении с теми, у кого ВИЧ не выявлен. Они также реже обращались за медицинской помощью при наличии симптомов коронавирусной инфекции, чем люди, у которых ВИЧ статус негативный.

Также исследование показало, что большинство людей с ВИЧ, перенесших COVID-19, это мужчины, которые живут с позитивным статусом уже длительное время. И это  при том, что большинство опрошенных респондентов – женщины.

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