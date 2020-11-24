Необычный ночной симптом выдает дефицит в организме витамина D

Сегодня, 13:44

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Необычный ночной симптом выдает дефицит в организме витамина D

О необычном «ночном» симптоме нехватки витамина D сообщили американские ученые. Согласно утверждению специалистов частного медицинского центра Мэйо, нехватка этого компонента провоцирует появление сильных болей в костях, которые особенно ощутимы в ночное время, передает «MedikForum.ru».

Как определили ученые, о дефиците витамина D в организме можно судить по размягчению костей, которое называется остеомаляцией. Такое состояние крайне негативно влияет на костную ткань.

«Признаки заболевания можно отыскать и на рентгеновском снимке или на каких-то других свидетельствах диагностических исследованиях. Мышечная слабость и боли в костях появляются по мере развития недуга», - отметили эксперты. 

При этом специалисты подчеркнули, что наглядные симптомы заболевания, среди которых тупая ноющая боль в пояснице, конечностях, спине проявляется именно в ночное время, когда тело находится в состоянии покоя – это только усиливает дискомфорт для человека, который в придачу начинает страдать бессонницей.

«Боль может становиться сильнее во время надавливания на кости, и она редко отступает даже после отдыха и никогда не исчезает полностью. Часто именно так и выражает себя дефицит витамина D, что провоцирует дефицит минерализации остеоидной матрицы в губчатой и кортикальной костных тканях», - отметили эксперты. 

Ученые сообщили, что для того, чтобы избавиться от проявлений остеомаляции, нужно включить в ежедневный рацион прием витамина D, а также препаратов с карбонатом кальция.

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