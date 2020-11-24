Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались в регионах России

Сегодня, 11:59

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Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались в регионах России

О начале клинических испытаний новой российской вакцины «ЭпиВакКорона» сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что пострегистрационные исследования начались в медучреждениях Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан, информирует «Агентство Москва».

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что разработкой новой вакцины от коронавируса занимался научный центр «Вектор», и клинические базы уже начали набирать добровольцев для тестов. Подчеркивается, что для участия в испытаниях допускаются только люди старше 18 лет, которые должны придерживаться графика посещения центров и пройти все запланированные процедуры. Всего планируется отобрать четыре тысячи добровольцев, из которых только три тысячи допустят до вакцинации.

«Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины ЭпиВакКорона иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ Вектор», - сказано в сообщении ведомства. 

Также на данный момент в России продолжает проходить пострегистрационное испытание первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Согласно промежуточным данным исследования, препарат показал более 95% эффективности.

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