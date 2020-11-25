У переболевших COVID-19 обнаружились проблемы с памятью и ощущением времени

Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на появившиеся у них нарушения когнитивных функций, сообщает «Российская газета».

Провалы в памяти, потеря ориентация в пространстве и ощущения времени - это далеко не полный список постковидных осложнений. Но именно эти проблемы выделяют многие пациенты.

Так, многие говорят, что на них может нахлынуть неслыханная усталость. Они присаживаются отдохнуть «на 5 минут», а когда встают, обнаруживают, что минул уже целый час.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо, и забываю зачем», - поведал один из переболевших ковидом.

И он не один такой - таких людей очень много. Врач-реабилитолог Николай Дихтяренко такие осложнения объясняет возможной интоксикацией организма, которая сказывается на общем состоянии здоровья и нервной системе в частности.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам, поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто», - пояснил медик.

По этой причине тем, кто перенес коронавирус, назначают общеукрепляющее лечение, направленное на поддержку организма.

Врачи-реабилитологи советуют всем, кто столкнулся с такими проблемами, как описано выше, стараться ежедневно выбираться на прогулку по новым маршрутам, решать кроссворды и разгадывать новые головоломки, учить стихи либо иностранные языки. Можно также практиковать упражнения на мелкую моторику.