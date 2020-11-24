Российский врач описал протекание коронавируса после вакцинации

Вчера, 23:29

Анна Лисова

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Российский врач описал протекание коронавируса после вакцинации

Прививка от коронавируса не защищает на 100% от заражения, но при этом она облегчит течение болезни. Об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что ни одна вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от вируса. Это касается и вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится, в том числе, и для того, чтобы иммунитет вакцинированный человек был готов к новому вирусу и эффективнее с ним боролся.

«Прививка делается, чтобы, когда пришла инфекция, войска иммунитета уже были готовы к обороне, а не формировались 5–7 дней, пока размножается вирус», - объяснил Тимаков.

После вакцинации от коронавируса, отметил специалист, COVID-19 будет протекать легче. Инфекцию можно будет перенести дома под  наблюдением своего участкового врача. Вакцинация существенно снижает риск осложнений и тяжелых последствий, если заражение коронавирусом все же произойдет.

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