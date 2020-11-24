Российский врач описал протекание коронавируса после вакцинации

Прививка от коронавируса не защищает на 100% от заражения, но при этом она облегчит течение болезни. Об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости .

Специалист подчеркнул, что ни одна вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от вируса. Это касается и вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится, в том числе, и для того, чтобы иммунитет вакцинированный человек был готов к новому вирусу и эффективнее с ним боролся.

«Прививка делается, чтобы, когда пришла инфекция, войска иммунитета уже были готовы к обороне, а не формировались 5–7 дней, пока размножается вирус», - объяснил Тимаков.

После вакцинации от коронавируса, отметил специалист, COVID-19 будет протекать легче. Инфекцию можно будет перенести дома под наблюдением своего участкового врача. Вакцинация существенно снижает риск осложнений и тяжелых последствий, если заражение коронавирусом все же произойдет.