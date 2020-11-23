В Испании нашли самый ранний признак коронавирусной инфекции

Вчера, 23:39

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В Испании нашли самый ранний признак коронавирусной инфекции

Испанские ученые провели исследования, согласно которым выяснилось, что у людей, заразившихся коронавирусом, сухость и неприятные ощущения в носу начинаются до того, как полностью пропадет обоняние. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, ученые объяснили, что клетки эпителия носоглотки имеют ангиотензинпревращающий фермент 2, с которым позже соединяется белок вируса SARS-CoV-2. В ходе этого процесса вирус проникает в здоровые клетки и попадает в организм. Это взаимодействие приводит к потере обоняния в 80% случаев заражения коронавирусом.

Инфекция атакует бокаловидные клетки, расположенные в кишечном и дыхательном тракте, после чего те перестают выделять защитную слизь, которая необходима молекулам одорантов для ощущения запахов.

В исследовании приняли участие 35 пациентов, у которых была диагностирована легкая форма коронавируса с потерей обоняния. А в контрольной группе находились уже здоровые люди. В результате опроса оказалось, что 70% добровольцев жаловались на странные ощущения в носу около 12 дней. В большинстве случаев они появлялись до потери обоняния. Эти ощущения больные сравнили с промыванием носа.

По мнению ученых, новый результат исследования в дальнейшем поможет определять коронавирус на более ранней стадии у людей преимущественно с легкой и бессимптомной формой заболевания.

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