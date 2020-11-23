Попова заявила, что антитела к коронавирусу полностью не исчезают

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела к коронавирусу после исцеления или вакцинации не могут полностью исчезнуть, хотя уровень их может снизиться. Таким образом Попова прокомментировала информацию об исчезновении антител после выздоровления.

При заражении коронавирусом в организме возникает иммунный ответ, заметила Попова. Она также сказала, что запоминать встречу организма с инфекцией - одна из функций иммунитета. Это необходимо для того, чтобы уничтожить возбудитель заболевания при следующем заражении. Однако пока невозможно сказать, при какой концентрации антител организм получит защиту от заражения, пишет kp.ru .

Как известно, повторные заражения коронавирусом случаются. В мире зафиксировано 24 случая повторного инфицирования, в России — ни одного.

Как отмечают специалисты медицинской школы Ирана Маунт-Синай в Нью Йорке, антитела к коронавирусу у пациентов, перенесших болезнь в легкой или средней форме, сохраняются в течение пяти месяцев.

Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у пациента до полугода.