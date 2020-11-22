Роспотребнадзор заявил, что вспышки коронавируса станут ежегодными

Сегодня, 13:04

Анна Лисова

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Роспотребнадзор заявил, что вспышки коронавируса станут ежегодными

Коронавирусная инфекция COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет приходить каждый год в период холодов.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Как считают российские ученые и медики, человечеству придется научиться жить с тем, что коронавирус SARS-CoV-2 интегрируется в структуру сезонных возбудителей ОРВИ и останется в человеческой популяции.

«Увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным официальной статистики со всего мира, COVID-19 становится менее смертельным. Так с третьей декады апреля смертность от COVID-19 снизилась с 7,2% до 3,2%. Это указывает как на улучшение методик лечения коронавирусной инфекции, так и на снижение смертности SARS-CoV-2. Вирус становится менее летальным, чтобы не убивать своих носителей и продолжить распространяться в популяции.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой SARS-CoV-2, была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. К сегодняшнему дню число подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру уже составляет коло 30 млн. COVID-19 унес жизни свыше 926 тыс. человек.

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