На какой день после заражения коронавирусом появляются антитела: ответ ученых

Сегодня, 10:49

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На какой день после заражения коронавирусом появляются антитела: ответ ученых

Ученые выявили, на какой день после инфицирования коронавирусом может формироваться иммунный ответ организма. По словам экспертов, выработанные антитела к коронавирусу могут сохранять активность вплоть до 3 месяцев.

Сообщается, что на вирус COVID-19 организм может вырабатывать 2 вида антител — класса M и класса G. Иммунные клетки класса М демонстрируют, что человек не так давно перенёс опасное вирусное заболевание и появляются в крови спустя две-три недели после контакта с инфекцией. Такие антитела еще называют «долгосрочными», так как именно они сигнализируют о том, что у человека есть некий иммунитет к коронавирусу, и держатся вплоть до двух-трех месяцев.

Антитела категории G появляются спустя 3-4 недели после контакта с патогеном вируса, и развиваются относительно медленно. Зато их количество в организме может поддерживаться на высоком уровне. По словам медиков, такие антитела к коронавирусу помогут либо не заразиться вовсе при повторной встрече с вирусом, либо перенести заболевание в лёгкой или бессимптомной форме.

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