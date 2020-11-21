Компания «Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

Компания «Фармсинтез» заявила об участии в разработке антител для терапии вируса COVID-19. Сообщается, что производитель «Фармсинтез», международная биотерапевтическая компания «HifiBio Therapeutics» и Институт биоорганической химии РАН договорились о совместной разработке и производстве в России специального антитела, информирует «Remedium.ru».

Речь идет о производстве моноклонального антитела HFB30132A, который используется для лечения и профилактики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Известно, что такие антитела были созданы с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови пациентов, которые перенесли вирус COVID-19. Принцип действия антитела HFB30132A основан на связывании белка и нейтрализации патогенов коронавируса, включая и его мутирующие штаммы. Ученые предполагают, что при использовании HFB30132A в качестве монотерапии и профилактики коронавируса, будет наблюдаться значительно меньше побочных эффектов и более высокое распределение в тканях легких и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, чем в случае использования традиционных терапевтических антител.

Сообщается, что на данный момент уже получены предварительные результаты клинических исследований антитела HFB30132A в США, по которым были получены убедительные выводы по безопасности фармакокинетики. Отмечается, что в первую очередь данные антитела будут использоваться при терапии пациентов из группы высокого риска с диагнозом COVID-19.