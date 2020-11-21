Компания «Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

Сегодня, 15:04

0

Image 16+
Компания «Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

Компания «Фармсинтез» заявила об участии в разработке антител для терапии вируса COVID-19. Сообщается, что производитель «Фармсинтез», международная биотерапевтическая компания «HifiBio Therapeutics» и Институт биоорганической химии РАН договорились о совместной разработке и производстве в России специального антитела, информирует «Remedium.ru».

Речь идет о производстве моноклонального антитела HFB30132A, который используется для лечения и профилактики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Известно, что такие антитела были созданы с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови пациентов, которые перенесли вирус COVID-19. Принцип действия антитела HFB30132A основан на связывании белка и нейтрализации патогенов коронавируса, включая и его мутирующие штаммы. Ученые предполагают, что при использовании HFB30132A в качестве монотерапии и профилактики коронавируса, будет наблюдаться значительно меньше побочных эффектов и более высокое распределение в тканях легких и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, чем в случае использования традиционных терапевтических антител.

Сообщается, что на данный момент уже получены предварительные результаты клинических исследований антитела HFB30132A в США, по которым были получены убедительные выводы по безопасности фармакокинетики. Отмечается, что в первую очередь данные антитела будут использоваться при терапии пациентов из группы высокого риска с диагнозом COVID-19.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Компания «Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

Сегодня, 15:04

Иммунолог озвучил условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России

Сегодня, 14:44

В США массовая вакцинация населения от коронавируса начнется после 10 декабря

Сегодня, 00:19

В Петербурге заявили о стабилизации эпидемического процесса в городе

Вчера, 20:29

Доктор Мясников назвал продукты, которые для печени опасны

Вчера, 16:19

Медики нашли у коронавируса положительное свойство

Вчера, 15:44

Телеведущий Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с коронавирусом

Вчера, 09:34

Вирусолог рассказал, чем опасно повторное заражение коронавирусом

21-11-2020, 23:49

В Сысерти 72 медработника пожаловались на сокращение зарплаты в 3 раза

21-11-2020, 21:04

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни

21-11-2020, 19:39

Установлены особенности суперраспространителей коронавируса COVID-19

21-11-2020, 09:49

Рекордный рост заболеваемости коронавирусом объяснили «безудержным отдыхом» в Турции

20-11-2020, 21:19

Билл Гейтс сообщил о плохих новостях про коронавирус COVID-19 в ближайшие полгода

20-11-2020, 15:34

Врач-пульмонолог считает, что все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом

20-11-2020, 14:39

Россияне назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

20-11-2020, 12:09

Уфимский ковид-врач рассказал, что делать заразившимся коронавирусом диабетикам

20-11-2020, 11:54

Малышева заявила, что перец может защитить от коронавируса

20-11-2020, 10:39

В ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

20-11-2020, 10:09

Мясников выступил против популярной схемы лечения коронавируса COVID-19

19-11-2020, 23:59

Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

19-11-2020, 20:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров