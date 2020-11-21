Иммунолог озвучил условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России

Сегодня, 14:44

Ольга Громова

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Иммунолог озвучил условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в своем комментарии агентству РИА Новости раскрыл, в каком случае прирост числа новых случаев коронавируса в России может быть приостановлен.

Сегодня оперативный штаб по коронавирусу сообщил новую статистику, из которой следует, количество новых случаев ковида в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. 

Владислав Жемчугов, комментируя новые данные, выразил уверенность в том, что прирост заболевших коронавирусом в стране остановится лишь тогда, когда переболеют 60-70 процентов от общей численности населения.

Карантинные и ограничительные меры, как отметил вирусолог, призваны лишь затормозить распространение коронавируса, но не остановить. Все эти меры направлены, прежде всего, на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения. Речь о том, чтобы больным хватало врачей, лекарств, коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее.

Ключевым числом, на которое стоит ориентироваться, по мнению Жемчугова, является количество умерших.

«Если цифра растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», - отметил специалист.

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