В США массовая вакцинация населения от коронавируса начнется после 10 декабря

Советник по вакцинам действующего президента США Дональда Трампа Монсеф Слауи объявил, что массовая вакцинация от коронавируса в штатах может начаться уже 11 декабря. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Так, Слауи рассказал, что на 10 декабря уже назначено заседание комитета управления по санитарному надзору. Спустя 24 часа после одобрения вакцины ее можно отправлять в учреждения для проведения прививочной кампании.

Ранее сообщалось, что американская вакцина от коронавируса, разработанная компанией Moderna, будет продаваться в аптеках по цене 25-37 долларов. В рублях это около 1900-2800. Руководитель компании-производителя утверждает, что ценовая категория вполне справедлива. До конца 2020 года планируется выпустить 20 миллионов доз.

Также в Moderna утверждают, что эффективность вакцины составляет 94,5%. Препарат прошел через 3 клинических испытания. В его исследовании в общей сложности приняли участие 30 тысяч человек.

Отметим, что американские власти предоставили компании Moderna 486 миллионов долларов на разработку вакцины. А за весь период пандемии правительство США выделило около 12 миллиардов долларов на разработку препаратов от коронавируса фармацевтическим компаниям разных стран мира.