В Петербурге заявили о стабилизации эпидемического процесса в городе

Сегодня, 20:29

Александр Зуев

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В Петербурге заявили о стабилизации эпидемического процесса в городе

Власти северной столицы говорят о стабилизации эпидемического процесса в городе. Как заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, за эту неделю - c 16 по 22 ноября - в Петербурге госпитализировали 5 024 человек, что на 5% меньше, чем за минувшую. Снижение числа госпитализированных в Санкт-Петербурге говорит о стабилизации эпидемического процесса, сообщил Лисовец. Он также сказал, что на текущей неделе в сутки госпитализировали от 520 до 825 пациентов. 

При этом Лисовец заявил, что расслабляться не стоит, так как нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, пишет fontanka.ru.

Всего в городе развернуто для лечения от COVID-19 и пневмонии 10 846 коек, свободными остаются 1 147 - 10,6%, сказал он. Всего в Петербурге выявили 97 938 случаев заражения коронавирусом. По числу инфицированных город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Московской области. Излечились от коронавируса 57 039 человек, скончались 4 953. За последние сутки в городе выявили 2 668 случаев заражения.

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