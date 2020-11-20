Медики нашли у коронавируса положительное свойство

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

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Медики нашли у коронавируса положительное свойство

Пандемия коронавируса началась в марте нынешнего года, но о некоторых странностях этой инфекции ученые узнают только сейчас. Недавно российские медики обнаружили неожиданное свойство COVID-19. Как оказалось, коронавирус  способен вытеснять другие вирусы и даже онкологию. С тех пор, как  появился COVID-19, медики не могут обнаружить грипп. Теперь они выявляют только близкие к COVID-19 разновидности гриппа. Медики также отмечают, что после того, как человек с начальной стадией онкологии переболел коронавирусом, у него пропадают  показания для необходимости проходить курс химиотерапии. 

Медики предполагают, что это происходит потому, что коронавирус действует крайне агрессивно и не дает развиваться  конкурирующим с ним болезням.

Но некоторые врачи не связывают спад заболеваемости гриппом с агрессивностью коронавируса. Как отметила доцент кафедры биофизики и физики живых систем МФТИ Олега Батищева,  грипп диагностируют реже потому, что люди носят маски и придерживаются  дистанции.

Кроме того, многие сделали прививку от гриппа, пишет lenta.ru.

Ранее ученые выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 % меньше, чем у других больных. Они также подчеркнули, что вакцинированные от гриппа на 13 % реже сталкивались с проблемами с сердцем.

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