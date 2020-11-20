Медики нашли у коронавируса положительное свойство

Пандемия коронавируса началась в марте нынешнего года, но о некоторых странностях этой инфекции ученые узнают только сейчас. Недавно российские медики обнаружили неожиданное свойство COVID-19. Как оказалось, коронавирус способен вытеснять другие вирусы и даже онкологию. С тех пор, как появился COVID-19, медики не могут обнаружить грипп. Теперь они выявляют только близкие к COVID-19 разновидности гриппа. Медики также отмечают, что после того, как человек с начальной стадией онкологии переболел коронавирусом, у него пропадают показания для необходимости проходить курс химиотерапии.

Медики предполагают, что это происходит потому, что коронавирус действует крайне агрессивно и не дает развиваться конкурирующим с ним болезням.

Но некоторые врачи не связывают спад заболеваемости гриппом с агрессивностью коронавируса. Как отметила доцент кафедры биофизики и физики живых систем МФТИ Олега Батищева, грипп диагностируют реже потому, что люди носят маски и придерживаются дистанции.

Кроме того, многие сделали прививку от гриппа, пишет lenta.ru .

Ранее ученые выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 % меньше, чем у других больных. Они также подчеркнули, что вакцинированные от гриппа на 13 % реже сталкивались с проблемами с сердцем.