Телеведущий Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с коронавирусом

67-летний теледоктор, врач-кардиолог и общественный деятель Александр Мясников определил, какие продукты питания являются самыми полезными при заболевании на коронавирус. По словам эксперта, от правильно подобранного рациона питания также в немалой степени зависит тяжесть болезни, а также скорость выздоровления.

По словам Мясникова, одним из важных элементов при лечении коронавирусной инфекции является цинк, которым очень богато куриное мясо. Доктор рассказал, что при употреблении достаточного количества этого компонента можно даже предотвратить тяжелую форму ковида. Также напрямую влияет на уровень агрессии коронавируса количество витамина D — получить этот жизненно необходимый витамин можно из жирной рыбы и субпродуктов. При острой фазе коронавируса доктор Мясников посоветовал основной упор делать на углеводы, так как именно из такой категории продуктов можно получить максимальное количество энергии.

Также эксперт порекомендовал не забывать о таких проверенных народных противовирусных средствах, как чай с лимоном и имбирем, напитков на основе облепихи и мяты — такие настойки тонизируют, придают бодрости и способствуют обильному потоотделению.

«Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, то катаболические процессы берут верх над анаболическими, и получается, что расход энергии становится больше, чем приход. При ковиде очень нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть правильную пищу, никак не получится быстро выздороветь от ковида», - подытожил Мясников.